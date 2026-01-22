Кевин Портър Джуниър няма да играе отново скоро

Старши треньорът на Милуоки Бъкс Док Ривърс изрази очакване Кевин Портър Джуниър да не играе скоро за тима в Националната баскетболна асоциация (НБА), тъй като е получил разтежение на косите коремни мускули.

Заради травмата 25-годишният гард пропусна мача срещу Оклахома Сити Тъндър, загубен със 102:122.

„Той няма да играе отново скоро, мога да кажа това, но не знаем колко дълго ще отсъства“, заяви Ривърс в интервю, цитиран от АП.

Според наставника на Милуоки, Портър е получил контузията преди три или четири двубоя, но е продължил да играе.

„Той играеше въпреки болката. Можеше да се види при последните две или три участия, когато се държеше там. Той премина през ядрено-магнитен резонанс вчера и това са резултатите“, каза още треньорът, извел Бостън Селтикс до титлата през 2008 година.

Кевин Портър Джуниър има средно по 16,8 точки, 5 борби и води отбора си по асистенции със 7,4 в 28 участия. Той е на второ място в тима по резултатност след звездата Янис Адетокунбо. 196-сантиметровият баскетболист пропусна 19 мача по-рано през сезона заради проблеми в глезена и коляното.

Тимът на Милуоки също е без центъра Майлс Търнър, който е с контузия в левия глезен. Според Ривърс той също ще бъде следен ден за ден и няма точна дата за завръщането му.

„Елените“ изпитват сериозни затруднения през този сезон, заемайки 11-ата позиция в класирането на Източната конференция към средата на сезона с баланс от 18-25.