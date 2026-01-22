Популярни
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  22 яну 2026 | 10:37
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

38-годишната българка и Катержина Манделикова победиха в оспорван мач представителките на домакините Бела Пейн и Сара Шумейт с 4:6, 6:4, 10-8.

Следващите съпернички на Евтимова и Манделикова ще бъдат поставените под номер 1 американки Алюра Самарипа и Марибела Самарипа.

В надпреварата на сингъл Лиа Каратанчева, която е седма в схемата,  снощи стартира с успех, а във втория кръг ще играе срещу участващата с "уайлд кард" Ейва Родригес (САЩ).

