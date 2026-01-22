Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дърън пое ролята на лидер в отсъствието на Кънингам и помогна за победа на Пистънс срещу Ню Орлиънс

Дърън пое ролята на лидер в отсъствието на Кънингам и помогна за победа на Пистънс срещу Ню Орлиънс

  • 22 яну 2026 | 10:27
  • 92
  • 0
Дърън пое ролята на лидер в отсъствието на Кънингам и помогна за победа на Пистънс срещу Ню Орлиънс

Водачът на Изток Детройт Пистънс също регистрира победа като гост. "Буталата" взеха гостуването си на Ню Орлиънс Пеликанс със 112:104.

В отсъствието на лидера на тима Кейд Кънингам на преден план излезе центърът Джейлън Дърън, който завърши с 20 точки и 15 борби. Данис Дженкинс добави още 17 точки за победителите, които водеха през целия мач, но в нито един момент авансът им не премина 17 точки.

За Ню Орлиънс Садик Бей бе най-полезен с 20 точки.

В класирането Детройт е първи на Изток с 32 победи и 10 загуби, докато Ню Орлиънс е на последното 15-о място на Запад с 10 победи и 36 поражения.

