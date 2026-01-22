Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

  • 22 яну 2026 | 10:19
  • 387
  • 0
Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

Елза Жакемо загуби в два сета от Юлия Путинцева във втория кръг на Откритото първенство на Австралия. Това, което обаче беляза този мач, не беше толкова резултатът, колкото конфликтът на младата французойка със собствения ѝ треньор.

Симон Блан някога е тренирал Путинцева, а Жакемо го обвини по време на мача, при резултат 5:0 за противничката, че ѝ е премълчал основни информации за Юлия.

"Това е безумен сценарий, нали? Той (Блан) я е тренирал години наред, а има стратегии, за които дори не ми е говорил. Това е някаква лудост", избухна Елза Жакемо

След като беше изложен на публични обвинения, че е скрил важни детайли за играта на противничката, Симон Блан стана от мястото си и демонстративно напусна корта. Така Жакемо остана сама да довърши мача.

Този инцидент бързо се превърна в една от основните теми в тенис средите в Мелбърн. Остава неясно дали сътрудничеството между младата французойка и опитния треньор ще продължи след такъв публичен конфликт.

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

  • 22 яну 2026 | 07:36
  • 4701
  • 0
Джесика Пегула разгроми партньорката си на двойки за по-малко от час

Джесика Пегула разгроми партньорката си на двойки за по-малко от час

  • 22 яну 2026 | 07:02
  • 653
  • 0
Ден 5 на Australian Open

Ден 5 на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 07:00
  • 2893
  • 3
Шампионката Кийс показа колебания, но продължава напред в Мелбърн

Шампионката Кийс показа колебания, но продължава напред в Мелбърн

  • 22 яну 2026 | 06:33
  • 859
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

  • 22 яну 2026 | 01:04
  • 679
  • 0
Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

  • 21 яну 2026 | 23:05
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 11327
  • 33
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 6107
  • 2
Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 177
  • 0
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 4384
  • 7
Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 5950
  • 10
Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

  • 22 яну 2026 | 09:38
  • 2264
  • 3