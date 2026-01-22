Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

Елза Жакемо загуби в два сета от Юлия Путинцева във втория кръг на Откритото първенство на Австралия. Това, което обаче беляза този мач, не беше толкова резултатът, колкото конфликтът на младата французойка със собствения ѝ треньор.

Симон Блан някога е тренирал Путинцева, а Жакемо го обвини по време на мача, при резултат 5:0 за противничката, че ѝ е премълчал основни информации за Юлия.

"Това е безумен сценарий, нали? Той (Блан) я е тренирал години наред, а има стратегии, за които дори не ми е говорил. Това е някаква лудост", избухна Елза Жакемо

Elsa Jacquemot s’en pris à son coach, Simon Blanc, ancien entraîneur de son adversaire du jour, Yulia Putintseva



Suite à cette remarque, son entraineur a décidé de quitter le court.pic.twitter.com/H9tHGqP2XX https://t.co/zSxZwr5QhQ — TennisTemple (@tennistemple) January 21, 2026

След като беше изложен на публични обвинения, че е скрил важни детайли за играта на противничката, Симон Блан стана от мястото си и демонстративно напусна корта. Така Жакемо остана сама да довърши мача.



Този инцидент бързо се превърна в една от основните теми в тенис средите в Мелбърн. Остава неясно дали сътрудничеството между младата французойка и опитния треньор ще продължи след такъв публичен конфликт.