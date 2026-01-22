История в Ню Йорк, Никс никога не са смазвали противник така!

Баскетболистите на Ню Йорк Никс разгромиха Бруклин Нетс на свой терен с резултат 120:66 и записаха най-убедителната победа в историята на клуба, с рекордна разлика от 54 точки. С този триумф Никс станаха едва третият отбор в историята на НБА, който отбелязва поне 120 точки в един мач, като същевременно допуска по-малко от 70 от съперника.

Двубоят беше решен още в ранната фаза, така че най-големите звезди на Никс успяха да си починат в последната четвърт, като Джейлън Брънсън беше най-резултатният играч на паркета.

Брънсън поведе домакините с 20 точки и пет асистенции, докато Ландри Шамет даде значителен принос от пейката с 18 точки и перфектна стрелба от тройката (6/6).

Бруклин претърпя едно от най-тежките си поражения за сезона и завърши мача само с 66 точки, което е най-слабото им офанзивно представяне в настоящото първенство. Най-резултатен за загубилия отбор беше Майкъл Портър Джуниър с 12 точки. В последните минути Нетс избегнаха най-тежкото поражение в историята на франчайза със серия от 5:0.