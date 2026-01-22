Тъндър демонстрираха сила в Милуоки срещу Бъкс

С 40 точки на Шей Гилджъс-Алекзандър Оклахома Сити Тъндър убедително надви Милуоки Бъкс със 122:102 като гост, а "Елените" продължават да разочароват.

Отборът на Милуоки така и не успя да покаже конкурентна игра, като гостите доминираха изцяло на паркета. Разликата в класите беше очевидна през целия мач. Тъндър влязоха в четвъртата част с комфортна преднина от 22 точки (99:77), която успяха да запазят без напрежение до края.

С тази победа Оклахома подобри баланса си до 37-8 и остава лидер в Западната конференция, докато "Елените" паднаха до 18-25, виждайки как мястото в плей-ин турнира се отдалечава опасно. За Бъкс тази загуба е пореден сигнал за тревога в сезон, изпълнен с възходи и падения. Отборът трябва спешно да намери решения както в нападение, така и в защита, ако иска да се бори за място в плейофите и да не изпусне окончателно влака за тях.

Spins and it's in 🌀 pic.twitter.com/tWqRIORV7t — OKC THUNDER (@okcthunder) January 22, 2026

Абсолютен герой за победителите беше обичайният заподозрян - носителят на наградата за "Най-полезен играч" Шей Гилджъс-Александър. Канадският плеймейкър завърши мача с 40 точки, 11 асистенции и 7 борби и направи отсъствието на Айзея Хартенщайн, Алекс Карузо, Аарън Уигинс и двамата играчи с името Джейлън Уилямс напълно незабележимо. Достойни негови поддръжници бяха Аджай Мичъл и Кенрич Уилямс, които добавиха по 18 точки за шампионите.

За Милуоки Янис Адетокунбо постигна 19 точки, 14 борби и 7 асистенции, но гъркът бе силно ограничен от добрата защита на "Гръмотевиците" и взе само 11 стрелби в мача.

По-конкретно, гръцката суперзвезда записа 19 точки, 14 борби и 7 асистенции. По 15 точки отбелязаха Боби Портис и Ей Джей Грийн, но цялостната игра на отбора, особено от тройката (16/41 тройки), не позволи да се борят за победата.

След мача Адетокунбо не успя да скрие разочарованието си.

“Не играем здраво. Не играем, за да спечелим. Не играем заедно. Химията ни я няма. Момчетата са егоистични. Опитват се да се справят сами. В момента мисля, че просто не разбираме... Остават ни 39 мача, нямаме време. Наистина…”, заяви той.