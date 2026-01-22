Компани: Не може винаги да е лесно, това е Шампионската лига

Популярни
Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира победата с 2:0 над Юнион СЖ в Шампионската лига. Това бе ценен успех за баварците, които си гарантираха място в топ 8. Той обаче дойде доста по-трудно от очакваното.

"Не може винаги да е лесно, това е Шампионската лига“, коментира Венсан Компани след успеха срещу белгийците. Особено първото полувреме беше това, от което мюнхенци не можеха да бъдат доволни. „Не искам да кажа, че съперникът беше по-добър, но нашето темпо не беше на ниво“, отбеляза треньорът на баварците.

„Дори с човек по-малко играхме много добре. Това определено беше подобрение в представянето, отборът реагира – и това беше добре“, заключи белгиецът.

„Съперниците, разбира се, също се опитват да хвърлят всичко възможно срещу нас. Преди съм играл в доминиращи отбори – и понякога мачът се пречупва едва през второто полувреме. Не трябва да забравяме: играем на всеки три дни и в момента се справяме много добре. Балансът е налице“, направи положителна равносметка специалистът.

