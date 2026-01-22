Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

  • 22 яну 2026 | 01:04
  • 141
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка победи квалификантката Кристина Возняк (Украйна) с 6:3, 7:6(3) за близо два часа на корта.

Каратанчева направи обрат от 1:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част двете си размениха по три пробива, но в тайбрека българката поведе с 5:2 и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде представителката на домакините Ава Родригес.

Вчера Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки в надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева с победа в Лешно

Елизара Янева с победа в Лешно

  • 21 яну 2026 | 18:13
  • 713
  • 1
Иван Иванов започна с победа на турнир в Манакор

Иван Иванов започна с победа на турнир в Манакор

  • 21 яну 2026 | 17:43
  • 1115
  • 1
Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

Григор Димитров обясни за контузията си в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 16:37
  • 6343
  • 16
Андреева, Мухова и Паолини продължават в третия кръг на Australian Open

Андреева, Мухова и Паолини продължават в третия кръг на Australian Open

  • 21 яну 2026 | 16:31
  • 577
  • 1
Зверев отново не беше безупречен в Мелбърн

Зверев отново не беше безупречен в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 15:42
  • 1280
  • 0
Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 15:27
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

  • 22 яну 2026 | 00:00
  • 18788
  • 7
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

  • 21 яну 2026 | 23:54
  • 8040
  • 27
Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

  • 21 яну 2026 | 23:53
  • 7147
  • 4
Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 14794
  • 94
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 53861
  • 95
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 55795
  • 149