Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка победи квалификантката Кристина Возняк (Украйна) с 6:3, 7:6(3) за близо два часа на корта.

Каратанчева направи обрат от 1:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част двете си размениха по три пробива, но в тайбрека българката поведе с 5:2 и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде представителката на домакините Ава Родригес.

Вчера Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки в надпреварата.