Скандал в Сливен! Съдийка заби юмрук на борец

Грозни сцени помрачиха държавното първенство по борба в Сливен! Един от финалистите изрита съдийската маса и получи юмрук в лицето от съдийка. В боя се включи и неговата майка.



Недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг на класическия стил, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Секунди по-късно той бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева. Последната е бивша националка, като има бронз в кат. до 63 кг на европейското първенство в Баку (Азербайджан) през 2010 г. На свой ред тя беше атакувана от майката на бореца, а в залата настана пълен хаос.

Шамил Мамедов спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по борба

След като страстите се успокоиха, Илиев беше дисквалифициран.

Няколко месеца след гръмките декларации на Станка Златева руският звучи все по-настойчиво край родния тепих. И ако не се случи нещо непредвидено, на предстоящото Европейско първенство през април в Тирана ще изпратим шестима родени в Русия борци. При това - само в свободния стил.

Станка Златева: Имаме всички необходими условия, но трябва да се стегнем и да работим

От общо десет финала в първия ден на държавното първенство в Сливен, пет бяха спечелени от натурализирани състезатели. Шампиони станаха най-новото попълнение зад граница Шамил Мамедов (65 кг), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125).



Сред зрителите в залата беше олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86), който все още се възстановява от контузия.

btvsport.bg