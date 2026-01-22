"Стълбище 13", което промени футбола

На 2 януари 1971 година стадион "Айброкс" в Глазгоу се превръща в сцена на една от най-тежките трагедии в историята на футбола. По време на дербито Олд Фърм между домакина Рейнджърс и Селтик се случва голямо нещастие, което в крайна сметка е основа на голяма промяна в най-популярния спорт.

Срещата завършва 1:1, като гостите откриват малко преди края, но Рейнджърс изравнява в последните секунди. Според една от версиите за това, което се случва в следващите минути част от публиката вече е тръгнала към изходите, убедена, че мачът е загубен, докато друга се опитва да се върне обратно към трибуните, за да празнува късния гол. Според друга версия множеството просто е толкова голямо, че изходите не успяват да поемат потока.

Фактът обаче е известен. На "Стълбище 13" един човек се спъва и пада на стъпалата. След него падат още. В рамките на секунди стълбището се превръща в капан, в който телата се трупат едно върху друго. Няма масова паника, няма сбиване или нещо друго – хората просто нямат къде да отстъпят. В резултат на притискането 66 души губят живота си, а над 200 са ранени, повечето от тях фатално задушени или с тежки травми.

Куриозен факт е, че на трибуните в този ден е младият Кени Далглиш, който е част от Селтик, но не участва в мача. По-късно пред годините той ще е пряк свидетел на другите две големи трагедии с участие на английски отбори - "Хилзбъроу" и "Хейзъл", като и в двата случая е мениджър на Ливърпул.

Трагедията разкрива дълбоките проблеми на стадионната инфраструктура от онова време. "Айброкс" вече има печална история, след като на същото място има жертви и при предишни инциденти - през 1902 и 1961 година, но предупрежденията са пренебрегвани. "Стълбище 13" се оказва тясно, стръмно и неподходящо за масов поток от хора, особено в края на мач с подобен заряд.

Инцидентът от 1971 година се превръща в повратна точка за футбола във Великобритания. След него започва сериозно преосмисляне на безопасността на стадионите. Започва се от начина, по който се проектират изходите и стълбищата, до контрола на движението на публиката и ролята на стюардите. Старите тераси и опасните зони постепенно започват да изчезват, а темата за сигурността вече не може да бъде пренебрегвана.

Днес "Айброкс" е напълно променен, а "Стълбище 13" не съществува. На негово място има мемориал, който напомня за изгубените човешки животи. Трагедията от 1971 година остава урок, платен с висока цена, който променя начина, по който светът гледа на футболните стадиони завинаги.