Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. "Стълбище 13", което промени футбола

"Стълбище 13", което промени футбола

  • 22 яну 2026 | 11:54
  • 803
  • 0

На 2 януари 1971 година стадион "Айброкс" в Глазгоу се превръща в сцена на една от най-тежките трагедии в историята на футбола. По време на дербито Олд Фърм между домакина Рейнджърс и Селтик се случва голямо нещастие, което в крайна сметка е основа на голяма промяна в най-популярния спорт.

Срещата завършва 1:1, като гостите откриват малко преди края, но Рейнджърс изравнява в последните секунди. Според една от версиите за това, което се случва в следващите минути част от публиката вече е тръгнала към изходите, убедена, че мачът е загубен, докато друга се опитва да се върне обратно към трибуните, за да празнува късния гол. Според друга версия множеството просто е толкова голямо, че изходите не успяват да поемат потока.

Фактът обаче е известен. На "Стълбище 13" един човек се спъва и пада на стъпалата. След него падат още. В рамките на секунди стълбището се превръща в капан, в който телата се трупат едно върху друго. Няма масова паника, няма сбиване или нещо друго – хората просто нямат къде да отстъпят. В резултат на притискането 66 души губят живота си, а над 200 са ранени, повечето от тях фатално задушени или с тежки травми.

Куриозен факт е, че на трибуните в този ден е младият Кени Далглиш, който е част от Селтик, но не участва в мача. По-късно пред годините той ще е пряк свидетел на другите две големи трагедии с участие на английски отбори - "Хилзбъроу" и "Хейзъл", като и в двата случая е мениджър на Ливърпул.

Трагедията разкрива дълбоките проблеми на стадионната инфраструктура от онова време. "Айброкс" вече има печална история, след като на същото място има жертви и при предишни инциденти - през 1902 и 1961 година, но предупрежденията са пренебрегвани. "Стълбище 13" се оказва тясно, стръмно и неподходящо за масов поток от хора, особено в края на мач с подобен заряд.

Инцидентът от 1971 година се превръща в повратна точка за футбола във Великобритания. След него започва сериозно преосмисляне на безопасността на стадионите. Започва се от начина, по който се проектират изходите и стълбищата, до контрола на движението на публиката и ролята на стюардите. Старите тераси и опасните зони постепенно започват да изчезват, а темата за сигурността вече не може да бъде пренебрегвана.

Днес "Айброкс" е напълно променен, а "Стълбище 13" не съществува. На негово място има мемориал, който напомня за изгубените човешки животи. Трагедията от 1971 година остава урок, платен с висока цена, който променя начина, по който светът гледа на футболните стадиони завинаги.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нотингам Форест иска Цимикас

Нотингам Форест иска Цимикас

  • 22 яну 2026 | 06:06
  • 2088
  • 0
Завръщането на Влахович се отлага за началото на април

Завръщането на Влахович се отлага за началото на април

  • 22 яну 2026 | 05:34
  • 2147
  • 0
Моуриньо: Във футбола печели този, който вкарва

Моуриньо: Във футбола печели този, който вкарва

  • 22 яну 2026 | 05:03
  • 2938
  • 5
Спалети: На моменти се съмнявах дали ще успеем

Спалети: На моменти се съмнявах дали ще успеем

  • 22 яну 2026 | 04:31
  • 2400
  • 2
Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

  • 22 яну 2026 | 03:53
  • 2380
  • 0
Флик: Заслужихме си трите точки

Флик: Заслужихме си трите точки

  • 22 яну 2026 | 03:25
  • 3239
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 15878
  • 38
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 8389
  • 6
Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 1564
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 7208
  • 16
Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 7969
  • 15
Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

  • 22 яну 2026 | 09:38
  • 4469
  • 7