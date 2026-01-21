Популярни
  Гергана Топалова преодоля първи кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова преодоля първи кръг в Буенос Айрес

  • 21 яну 2026 | 20:07
Гергана Топалова преодоля първи кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 9 в схемата българка победи представителката на домакините Хустина Гонсалес Даниеле с 6:1, 3:6, 6:4 в двубой, продължил два часа и 32 минути.

Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна обрат от 2:1 до 2:5 и в крайна сметка го загуби с 3:6. Българката изостана с пробив за 1:2 в началото на третата решителна част, но веднага отговори с рибрейк. След това тя взе подаването на съперничката си в десетия гейм и стигна до крайния успех.

Във втория кръг българката ще играе срещу победителката от мача между шестата в схемата Мириана Тона (Италия) и Мария Фернанда Наваро (Мексико).

През миналата седмица Топалова достигна до полуфиналите на друг турнир в Аржентина.

