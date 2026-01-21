Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

  • 21 яну 2026 | 19:50
  • 493
  • 0
Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Отборът на Мерцедес във Формула 1 обяви привличането на действащата шампионка в изцяло женския шампионат Ф1 Академи Дориан Пен за развоен пилот.

Французойката е част от програмата на Сребърните стрели за развитие на млади пилоти от 2024 година, когато тя направи своя дебют в състезанията с едноместни болиди, включвайки се във Ф1 Академи. През сезон 2024 тя завърши като подгласничка на шампионката Аби Пулинг, но през 2025 стигна до титлата, побеждавайки представителката на Ферари Мая Войг.

Сега 22-годишната Пен, чийто първи пробив дойде в състезанията за издръжливост, ще направи следващата крачка в своето развитие, заемайки позицията на развоен пилот в състава на Мерцедес. Така тя ще помага за развитието на W17 чрез работа в симулатора на Сребърните стрели в Бракли.

Отделно Пен ще има и състезателна програма, която ще бъде обявена в най-кратки срокове. Тя също така ще посети и няколко състезателни уикенда във Формула 1 като част от Мерцедес, подкрепяйки и състезателката, която ще защитава цветовете на Мерцедес във Ф1 Академи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

Неочаквани промени в излъчването на първия тест в Бахрейн

  • 21 яну 2026 | 18:43
  • 1967
  • 1
Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

  • 21 яну 2026 | 18:09
  • 919
  • 0
Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

  • 21 яну 2026 | 17:38
  • 1252
  • 0
Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 1234
  • 0
Тракхаус Априлия показа две разцветки за новия сезон в MotoGP

Тракхаус Априлия показа две разцветки за новия сезон в MotoGP

  • 21 яну 2026 | 16:44
  • 620
  • 0
Пиер Гасли завъртя първите километри на Алпин А526 на "Силвърстоун"

Пиер Гасли завъртя първите километри на Алпин А526 на "Силвърстоун"

  • 21 яну 2026 | 16:01
  • 1161
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3083
  • 10
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

  • 21 яну 2026 | 19:45
  • 12764
  • 7
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 49472
  • 116
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 45957
  • 85
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 9694
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 140427
  • 42