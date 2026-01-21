Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Отборът на Мерцедес във Формула 1 обяви привличането на действащата шампионка в изцяло женския шампионат Ф1 Академи Дориан Пен за развоен пилот.

Officially a Junior Programme graduate 🎓 Delighted to announce @DorianePin is moving up to the role of Development Driver this year 👏



Find out more 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 21, 2026

Французойката е част от програмата на Сребърните стрели за развитие на млади пилоти от 2024 година, когато тя направи своя дебют в състезанията с едноместни болиди, включвайки се във Ф1 Академи. През сезон 2024 тя завърши като подгласничка на шампионката Аби Пулинг, но през 2025 стигна до титлата, побеждавайки представителката на Ферари Мая Войг.

Сега 22-годишната Пен, чийто първи пробив дойде в състезанията за издръжливост, ще направи следващата крачка в своето развитие, заемайки позицията на развоен пилот в състава на Мерцедес. Така тя ще помага за развитието на W17 чрез работа в симулатора на Сребърните стрели в Бракли.

BREAKING: 2025 Champion Doriane Pin graduates to a Development Driver role with Mercedes-AMG PETRONAS F1.



Progress in action. 💪 #F1Academy @MercedesAMGF1 @F1 pic.twitter.com/RcKWkaY2WU — F1 Academy (@f1academy) January 21, 2026

Отделно Пен ще има и състезателна програма, която ще бъде обявена в най-кратки срокове. Тя също така ще посети и няколко състезателни уикенда във Формула 1 като част от Мерцедес, подкрепяйки и състезателката, която ще защитава цветовете на Мерцедес във Ф1 Академи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages