Мерцедес привлече шампионката във Ф1 Академи за развоен пилот

Отборът на Мерцедес във Формула 1 обяви привличането на действащата шампионка в изцяло женския шампионат Ф1 Академи Дориан Пен за развоен пилот.
Французойката е част от програмата на Сребърните стрели за развитие на млади пилоти от 2024 година, когато тя направи своя дебют в състезанията с едноместни болиди, включвайки се във Ф1 Академи. През сезон 2024 тя завърши като подгласничка на шампионката Аби Пулинг, но през 2025 стигна до титлата, побеждавайки представителката на Ферари Мая Войг.
Сега 22-годишната Пен, чийто първи пробив дойде в състезанията за издръжливост, ще направи следващата крачка в своето развитие, заемайки позицията на развоен пилот в състава на Мерцедес. Така тя ще помага за развитието на W17 чрез работа в симулатора на Сребърните стрели в Бракли.
Отделно Пен ще има и състезателна програма, която ще бъде обявена в най-кратки срокове. Тя също така ще посети и няколко състезателни уикенда във Формула 1 като част от Мерцедес, подкрепяйки и състезателката, която ще защитава цветовете на Мерцедес във Ф1 Академи.
Снимки: Gettyimages