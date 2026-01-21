Елизара Янева с победа в Лешно

Елизара Янева започна с победа на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева елиминира без особени затруднения участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Барбара Костецка с 6:1, 6:2 само за 57 минути на корта. Българката взе първия сет с поредица от пет гейма, а след това направи серия от четири последователни гейма, за да затвори мача.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне поставената под номер 2 опитна 29-годишна Юстина Микулските (Литва), която е 217-а в световната ранглиста.

Янева стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на WTA.