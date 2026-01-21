Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 21 яну 2026 | 18:09
Доминация на Тойота в шейкдауна преди рали "Монте Карло", удар за Нювил

Отборът на Тойота доминира изцяло днешния шейкдаун преди старта на рали „Монте Карло“, с което ще бъде сложено началото на сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), след като пилотите на японската марка, водени от Такамото Кацута, заеха първите пет места в шейкдауна.

В своето първо минаване по дългата 4.25 километра тестова отсечка в близост до Гап японецът постигна време от 2:31.8, което се оказа напълно достатъчно, за да оглави класирането. Впоследствие той направи още две минавания, в които записа времена от съответно 2:38.1 и 2:54.1.

Втори с изоставане от 1.3 секунди спрямо Кацута се нареди десеткратния победител в надпреварата и действащ световен шампион Себастиен Ожие, който записа най-доброто си време във второто си минаване. Същото стори и новият титулярен пилот на Тойота Оливър Солберг, който оформи челната тройка с пасив от 2.6 спрямо Кацута.

Зад тях се наредиха другите двама пилоти на Тойота в Rally1 Елфин Еванс и Сами Паяри, които изостанаха с респективно 3.2 и 3.3 от Кацута, но за разлика от Ожие и Солберг, те постигнаха своите рекордни времената в първите си минавания. Тримата пилоти на М-Спорт – Джошуа Макърлийн, Джон Армстрон и Грегоар Мюнстер се класираха шести, седми и осми, а топ 10 оформиха Адриен Фурмо и Хейдън Падън от Хюндай.

Техният съотборник Тиери Нювил остана едва 15-ти, след като допусна грешка и повреди предното дясно окачване на своя автомобил. Преди това световният шампион за 2024 година излезе с гумите с шипове в първото си минаване, въпреки че днес асфалтът около Гап беше изцяло сух. На подобна стратегия заложи и Фурмо, който по-късно премина към сухите гуми, с които влезе в десетката.

В WRC2 над всички с време от 2:42.9 беше българският пилот Николай Грязин, който изпревари с 0.9 секунди съотборника си в Ланча и победител от последните три издания на рали „Монте Карло“ в WRC2 Йоан Росел. В първото минаване на шейкдауна двамата дадоха равно време от 2:43.8, след което направиха по още един опит, в който Грязин свали 0.9 от резултата си, докато Росел даде по-слабо време.

Същинската част на рали „Монте Карло“ започва утре от 17:05 часа българско време, когато ще стартира първият от трите етапа, които програмата предвижда да се проведат в четвъртък на фарове. Петъчният ден ще бъда най-дълъг с общо шест етапа, а в събота керванът ще се придвижи към Монако за суперспециалния етап, който ще използва части от пистата за Формула 1 в Княжеството.

Снимки: Toyota Gazoo Racing

