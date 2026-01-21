Иван Иванов започна с победа на турнир в Манакор

Националът на България за „Купа Дейвис“ Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов започна с убедителен успех над поставения под номер 7 Хумоюн Султанов (Узбекистан) с 6:3, 6:2 за 79 минути в надпреварата в академията на местната легенда Рафаел Надал, където той тренира от повече от три сезона.

Българинът, който е водач в световната ранглиста при юношите, реализира единствен пробив в шестия гейм, за да вземе първия сет срещу 581-ия в света Султанов, който е достигал до 215-ата позиция в класацията на АТП в началото на миналия сезон. Във втората част Иван Иванов дръпна с 5:0 и това се оказа решаващо за крайния успех.

Иванов, 855-и в света в момента при мъжете, по-рано през месеца стана вицешампион на друг турнир от същия ранг в Манакор.