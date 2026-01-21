Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

Формула 1 обяви кога ще е премиерата на осмия сезон на Drive to Survive

  • 21 яну 2026 | 17:38
  • 205
  • 0


От Формула 1 обявиха, че премиерата на осмия сезон на поредицата Drive to Survive на Netflix ще бъде на 27 февруари, малко преди старта на сезон 2026 в световния шампионат, който ще стартира седмица по-късно в Австралия.

Драматизираната документална поредица Drive to Survive дебютира през 2019 година и именно тя стои зад огромно бум в популярността на спорта в цял свят, но най-вече в Съединените щати. Преди създаването на Drive to Survive Формула 1 изпитваше огромни трудности на американския пазар, но днес световният шампион има не едно, не две, а цели три състезания в САЩ на година.

Осмият сезон на Drive to Survive ще преразкаже историята на сезон 2025, който предложи една много вълнуваща битка за титлата, която се реши в последния старт в Абу Даби. Световен шампион стана Ландо Норис, който грабна първата си титла, побеждавайки с две точки действащия четирикратен световен първенец Макс Верстапен.

Снимки: Gettyimages

