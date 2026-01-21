Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 283
  • 0
Победител в Льо Ман с Ферари стана официален пилот на Черните кончета

Британецът Фил Хансън, който през 2025 година спечели „24-те часа на Льо Ман“ с частния прототип на АФ Корсе заедно с Роберт Кубица и Ифей Йе вече е официален пилот на Ферари, съобщиха от Маранело.

Хансън стана част от екипажа с №83 през миналата година, заменяйки Роберт Шварцман, който потегли към Индикар. До момента неговият договор беше само с АФ Корсе, но от днес британецът е официален пилот на Ферари и ще защитава цветовете на Черните кончета в различни шампионати за издръжливост.

„Много съм горд, че се присъединявам към Ферари като официален заводски пилот и ще продължа моето приключение в Световния шампионат за издръжливост (WEC). Възхищавам се на Ферари откакто бях дете, но едва през 2025 година, когато започнах да работя с Ферари, аз оцених непрестанното преследване на победата в отбора. Горд съм, че ще имам възможността да продължа да градя над успеха, който постигнахме през миналия сезон, но най-вече, че ставам част от семейството на Черните кончета“, заяви Хансън.

Освен победата в Льо Ман през 2025 година Хансън, Кубица и Йе спечелиха трофея за частните екипажи в клас Hypercar на WEC и завършиха втори в общото класиране зад заводския екипаж на Ферари с №51, който беше съставен от Джеймс Каладо, Алесандро Пиер Гуиди и Антонио Джовинаци.

