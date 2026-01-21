Шефът на кикбокса: Това не е война срещу деца и родители, а административна проверка на документална изрядност

Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов заяви, че отказаните картотеки на състезателите на два клуба не е война срещу деца и родители, а административна проверка на документална изрядност.

По-рано днес близо 300 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата в знак на протест срещу БККМТ и търсене на отговор защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина (Гърция).

Близо 300 излязоха на протест пред спортното министерство срещу Конфедерацията по кикбокс и муай тай

"По казуса със спортните клубове Стартийм и Масаро искам да внеса малко яснота. Това не е война срещу деца и родители и не е дисциплинарно наказание на клубове. Става дума за административна проверка на документална изрядност, започната след извън планова проверка от Министерство на младежта и спорта към федерацията. В изпълнение на нашите задължения ние изискахме стандартни документи - договори за ползване на спортни зали, (1:16) договори с лицензирани треньори, както и проверихме публичните регистри. При Стартийм клубът официално е уведомен писмено на 20 декември още и към момента не ни е предоставил нито един документ по проверката, което обективно прави невъзможно тя да приключи. При Масаро има представен пакет от документи, който е в ускорена проверка, но паралелно има процедура по промяна в публичния регистър, която все още не е отразена по партидата. Подадено е заявление, но това не е равнозначно на вписаната промяна. Затова временно ние се въздържахме от обработка на картотеки в нашата платформа и подновяване за 2026 година за тези клубове до приключване на проверките", каза Димов.

"Правилата важат за всички, защото ние имаме 107 регистрирани клуба и не можем да правим изключения под натиск. Решението е единствено документално - предоставяне на изисканите документи и приключване на проверката. В момента, в който това е налице, федерацията ще обработи и техния статус по общия ред. Няма нещо, кой знае какво. Реално погледнато вече имахме решение и за спортен клуб Масаро, тъй като те са представили пълния пакет, беше извършена проверка от нашия юрист на федерацията, който излезе със становище, че въпреки, че не е вписана тази промяна все още в партидата, е налице обективно решение на Управителния съвет и те ще бъдат допуснати. Техните картотеки са освободени, т.е. тези 40 човека, които са на спортен клуб Масаро, са освободени и очакват своята регистрация в Европейската клуба", добави той пред БНР.

"За съжаление, със Стартийм не стоят точно така нещата, защото те в настоящия момент, цитирам "отказват" да дадат какъвто и да е документ. Установихме, че имат 16 зали, поискахме договорите за тези 16 човека, които са лицензираните - не ни ги предоставят. Поискахме отчет за Европейската клуба, на която са били домакини през 2025 година - отказват да дадат отчет. Поискахме документите от ММС и със наша изненада установихме, че първо, понеже те го бяха казали, че го правят съвсем само със собствени средства, се оказа, че въпреки и без знанието на федерацията, са получили средства от ММС в размер на 186 хиляди лева. И забележете, след това са отчели, понеже такива са твърденията и в становището от документа, които получихме, отчели са, че са закупували ринг на стойност 91 хиляди лева. Знам колко струва един ринг, лично защото аз съм купувал двата ринга, които са лицензирани на федерацията. И тези рингове бяха предоставени на Европейската купа, т.е. те не са купували ринг, или поне такива са нашите съмнения, защото ринговете, които бяха на тази Европейска купа, бяха на федерацията. Поискахме съвсем спокойно отчет, документите, но към настоящия момент, от момента на проверката до ден днешен, те не ни предоставят никакъв един документ. Просто ние не можем по този начин да работим и няма как да се свършим и нашата работа и ние не можем да отговорим на проверката на Министерството на младежта и спорта. Не знам дали ме разбирате, но този клуб в момента се опитва да блокира дейността на федерацията и ние не трябва да го допускаме, не можем и няма да го допускаме", коментира още президентът на БККМТ.

"Тук въобще не става въпрос за някаква война между Стартийм, Масаро и федерацията, нито война срещу деца или родители. Това е чисто административна проверка на документалната изрядност. Започната след извънпланова проверка от Министерството на младежта и спорта. Това е, няма нищо друго. Спортен клуб Масаро, ако желае да участва на Европейската купа, ние ще окажем пълно съдействие, тъй като съм се свързвал вече и с президента на Световната федерация и на Европейската федерация, и съм помолил, така да го кажа от името на нашата федерация, тези състезатели да бъдат допуснати, да бъдат добавени ръчно от техническия директор, който е на самото мероприятие. Но за Стартийм категорично ние няма да освободим нито картотеки, нито ще се подписваме или подпечатваме каквото и да е на този спортен клуб, докато те ни предоставят документи по проверката, за да можем ние от своя страна да ги предоставям и към Министерството на младежта и спорта", каза още Димов.

Двата клуба обявиха, че са стартирали процедура за свикване на извънредно общо събрание на федерацията.

"Моят коментар е, че ние сме 107 клуба, за да могат да предизвикат извънредно общо събрание са необходими минимум една трета от клубовете и това извънредно общо събрание тогава единството би могло да се състои. Категорично искам да заявя, че в момента над 90% от клубовете подкрепят сегашното ръководство и такова нещо няма да се случи. Нашето събрание си е годишно, ние винаги го правим, след като приключим отчета към Министерството на младежта и спорта, т.е. след месец януари, то ще бъде свикано от нас, ще бъде изложен дневен ред, едномесечна покана и ще си спазим всичко. както е по правилата и по закон. Няма да допуснем абсолютно по никакъв друг незаконен начин да се осъществява каквото и да било друго - било то извънредно събрание, събиране на подписки, както се опитваха някой да правят от колегите или нещо друго от типа "сега ще се видим тук и ще решим заедно какво да правим", добави той и разкри какво ще се случи със състезателите на Стартийм, ако от клуба не предоставят необходимите документи.

"Стартира процедура по изключване на клуба от федерацията. Ние ги предупредихме три пъти, съвсем културно, да ни съдействат и да предадат документите. Ние няма как да осъществим и да упражним нашия контрол върху тях, ако те отказват да дадат документи. И ние сме принудени да се обърнем към Министерството на младежта и спорта, да могат те да ги изискат от тях. Ако и там нещо решат и откажат, ние сме длъжни и ще се обърнем към прокуратурата, защото ние считаме, че има сериозни нарушения и тези нарушения трябва да бъдат проверени и да се докаже дали ги има или не. Но към настоящия момент, ние не можем да го докажем, защото те отказват да ни дадат каквито и да е документи", завърши той.