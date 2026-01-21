Пиер Гасли завъртя първите километри на Алпин А526 на "Силвърстоун"

Отборът на Алпин беше забелязан да прави шейкдаун на своя болид за сезон 2026 във Формула 1 – А526 на британската писта „Силвърстоун“.

В типичното британско мокро време Пиер Гасли имаше честта да навърти първите километри със задвижвания от двигателя на Мерцедес А526. Съотборник на французина през тази година ще бъде Франко Колапинто, който все още не е ясно кога ще направи първите си километри с новия болид на тима от Енстоун.

Официално Алпин ще представи цветовата си схема в петък в Барселона, но от шпионските кадри, които бяха публикувани в социалните мрежи, се вижда, че тя не е много променена спрямо миналогодишната. Иначе същинската подготовка на тима за сезон 2026 ще започне следващата седмица, когато ще се проведе първият предсезонен тест за годината в Барселона. След него ще има още два тридневни теста в Бахрейн преди началото на сезона, който ще започне в Гран При на Австралия между 6 и 8 март.