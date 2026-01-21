Шеф на Дортмунд след загубата от Тотнъм: Със сигурност ще обсъдим случилото се много критично с отбора

Останалият с 10 играчи тим на Борусия (Дортмунд) загуби с 0:2 от Тотнъм в двубой от основната фаза на Шампионската лига, игран в Лондон. Германският отбор пропусна шанс да направи крачка към директно място на осминафиналите и с 12-ата си позиция изглежда доста обречен да играе в плейофите преди последния си мач срещу Интер.

„Направеното досега може да не е достатъчно за челната осмица“, коментира спортният директор на Борусия Себастиан Кел, цитиран от агенция ДПА. Даниел Свенсон беше изгонен с червен картон в 24-ата минута след преглед с ВАР за нарушение срещу Уилсон Одобер, а Кел нарече картона „много суров“. Той също така призна, че „се надявахме и очаквахме много повече тук“ срещу отбора на Тотнъм, който има затруднения в Премиър лийг. „Със сигурност ще обсъдим случилото се много критично с отбора. Първото полувреме беше слабо - малко спечелени единоборства, малко интензивност. И ние небрежно пропиляхме шансовете, които имахме през това време“, добави Кел.

Снимки: Gettyimages