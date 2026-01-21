Каква ще е първата цел на Кадилак във Формула 1?

Кадилак е първият изцяло нов отбор, който влиза във Формула 1, от Хаас през 2016 година насам. Тимът ще направи своя дебюти в Гран При на Австралия след по-малко от два месеца, а неговият ръководител Греъм Лоудън разкри каква ще е целта пред Кадилак по време на уикенда в Мелбърн.

That first lap feeling 🥰 pic.twitter.com/8wCH9qsoX2 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 20, 2026

„Трудно е, трудно е да кажем какво ще се смята за успех в първото състезание в Мелбърн, защото никой не знае кой къде ще е. Ако някой шеф на отбор ви каже, че в момента знае къде ще се намира от гледна точка разпределението на силите, то той ще си го е измислил на момента. Никой не знае и точно поради тази причина феновете ще гледат.



„Ние гледаме нещата, които можем сами да контролираме. Като отбор ние искаме да свършим нашата работа както трябва, но никой външен не вижда това. Едно от нещата, които винаги сме казвали, че ще бъде от първите цели пред нас, е да спечелим уважението на другите отбори. Ние ги уважаваме и с право. Това е световен шампионат и това е нашата първа цел“, заяви Лоудън по време на бизнес форум в Лондон.

Checo said it best.



Making history together 👏 pic.twitter.com/oOUJj8LdUp — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 20, 2026

Пилоти на Кадилак в дебютния му сезон във Формула 1 ще бъдат завръщащите се на стартовата решетка след едногодишно отсъствие Серхио Перес и Валтери Ботас. Американският тим вече направи шейкдаун на своя автомобил, чиято цветова схема ще бъде представена с реклама по време на Super Bowl LX на 8 февруари.

All in. pic.twitter.com/8j9G5v1brw — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 18, 2026

Иначе същинската подготовка на Кадилак на писта ще стартира в понеделник, когато ще започне първият предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година. Той ще се проведе в Барселона, но ще бъде при закрити врата, за разлика от двата теста в Бахрейн, които предстоят през февруари.

