Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

Британската тенисистка Ема Радукану се изказа критично за собствената си игра след отпадането във втория кръг на Откритото първенство на Австралия.

23-годишната Радукану беше победена от Анастасия Потапова (Австрия) с 6:7(3), 2:6, която ще срещне водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) в следващата фаза.

Potapova ends Raducanu's #AO26 campaign and is through to the third round ⏭️ pic.twitter.com/MxI9wLLF2c — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Радукану имаше позитивни думи за работата си през последните месеци с испанския треньор Франсиско Роиг, който отговаря за подготовката ѝ от миналото лято. Тя обаче не чувства, че намира правилния ритъм по време на самите мачове.

Попитана за плановете ѝ сега, британката отговори: „Ще си почина няколко дни, ще се прибера и ще преразгледам малко играта си. Ще гледам двубоя и ще видя къде мога да се подобря - това, което изпитвам, но и това е, което се вижда. Със сигурност искам да се чувствам по-добре при някои удари, преди да започна да се състезавам отново.“

"I want to be playing a different way."



Emma Raducanu was knocked out in straight sets by Anastasia Potapova in the Australian Open second-round. pic.twitter.com/EdHyuurNfP — BBC Sport (@BBCSport) January 21, 2026

„Искам да играя по различен начин и мисля, че несъответствието с начина, по който играя сега и този, по който искам да го правя, е нещото, което смятам да поправя. В крайна сметка искам да удрям топката силно към ъглите на игрището. Чувствам сякаш се целя на различни места, а не желая това да се случва. Трябва да работя по начина, по който го правих като по-малка“, добави Ема Радукану, цитирана от ДПА.

Откакто спечели Откритото първенство на САЩ през 2021 година британката изпитва трудности да се задържи близо до върха в женския тенис.

„Не искам да съм прекалено критична към себе си, защото знам каква беше подготовката ми преди този турнир. Трябва да си тръгна с високо вдигната глава заради мачовете, които съм имала тук преди. Дори не знаех дали ще дойда в Австралия тази година, така че в този смисъл трябва да съм доволна“, каза още тя.

Следващото участие в програмата на Ема Радукану е откритият турнир на Трансилвания в родната страна на баща ѝ - Румъния, който започва на 1 февруари.