Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

  • 21 яну 2026 | 15:27
  • 455
  • 0
Радукану критична към себе си след загубата в Мелбърн

Британската тенисистка Ема Радукану се изказа критично за собствената си игра след отпадането във втория кръг на Откритото първенство на Австралия.

23-годишната Радукану беше победена от Анастасия Потапова (Австрия) с 6:7(3), 2:6, която ще срещне водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) в следващата фаза.

Радукану имаше позитивни думи за работата си през последните месеци с испанския треньор Франсиско Роиг, който отговаря за подготовката ѝ от миналото лято. Тя обаче не чувства, че намира правилния ритъм по време на самите мачове.

Попитана за плановете ѝ сега, британката отговори: „Ще си почина няколко дни, ще се прибера и ще преразгледам малко играта си. Ще гледам двубоя и ще видя къде мога да се подобря - това, което изпитвам, но и това е, което се вижда. Със сигурност искам да се чувствам по-добре при някои удари, преди да започна да се състезавам отново.“

„Искам да играя по различен начин и мисля, че несъответствието с начина, по който играя сега и този, по който искам да го правя, е нещото, което смятам да поправя. В крайна сметка искам да удрям топката силно към ъглите на игрището. Чувствам сякаш се целя на различни места, а не желая това да се случва. Трябва да работя по начина, по който го правих като по-малка“, добави Ема Радукану, цитирана от ДПА.

Откакто спечели Откритото първенство на САЩ през 2021 година британката изпитва трудности да се задържи близо до върха в женския тенис.

„Не искам да съм прекалено критична към себе си, защото знам каква беше подготовката ми преди този турнир. Трябва да си тръгна с високо вдигната глава заради мачовете, които съм имала тук преди. Дори не знаех дали ще дойда в Австралия тази година, така че в този смисъл трябва да съм доволна“, каза още тя.

Следващото участие в програмата на Ема Радукану е откритият турнир на Трансилвания в родната страна на баща ѝ - Румъния, който започва на 1 февруари.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев приема класирането си за положителен напредък

Медведев приема класирането си за положителен напредък

  • 21 яну 2026 | 13:25
  • 923
  • 0
Сабаленка: За момент си помислих “Какво да правя?”

Сабаленка: За момент си помислих “Какво да правя?”

  • 21 яну 2026 | 12:49
  • 962
  • 1
Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 828
  • 0
Алкарас: Беше по-трудно, отколкото си мислех

Алкарас: Беше по-трудно, отколкото си мислех

  • 21 яну 2026 | 10:03
  • 708
  • 0
Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

Алкарас преодоля ранно затруднение срещу №102 в света, Медведев оцеля срещу французин

  • 21 яну 2026 | 09:21
  • 1974
  • 0
Всички резултати от ден 4 на Australian Open: Алкарас, Медведев и Рубльов са в третия кръг

Всички резултати от ден 4 на Australian Open: Алкарас, Медведев и Рубльов са в третия кръг

  • 21 яну 2026 | 08:05
  • 6930
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

  • 21 яну 2026 | 15:53
  • 18635
  • 20
Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

  • 21 яну 2026 | 16:11
  • 17173
  • 18
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 25025
  • 63
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 11299
  • 27
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 137626
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6970
  • 3