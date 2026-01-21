Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

  • 21 яну 2026 | 20:09
  • 256
  • 0
Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

Никола Милутинов отпадна от състава на Олимпиакос за мача с Анадолу Ефес от 24-ия кръг на Евролигата, който ще се изиграе утре в Истанбул. Той получи удар в главата от Ошей Брисет по време на мача срещу Макаби и това го вади от сметките на Йоргос Барцокас. Участието му в срещата срещу турския тим от самото начало беше изключително съмнително.

В крайна сметка, малко преди заминаването на „червено-белите“, отборът от Пирея официално потвърди, че Никола Милутинов, който прави страхотен сезон тази година, няма да може да пътува, оставяйки значителна празнина в подкошието на гранда от Пирея.

