Карлос Алкарас е впечатлен от голф уменията на Роджър Федерер

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас откри, че елегантността на Роджър Федерер се простира далеч извън корта, след като изигра партия голф с швейцареца в Мелбърн по време на Откритото първенство на Австралия, предаде Ройтерс.

Испанецът не крие любовта си към голфа, отделяйки време по време при натоварения си график, за да се отдаде на хобито. По време на триумфалното си участие на Откритото първенство на САЩ миналата година той дори отпразнува ключови победи, имитирайки голф удари.

След като победи Яник Ханфман, за да си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Австралия в сряда, интервюто на корта бързо се превърна в преживяване на Алкарас да играе срещу Федерер на голф игрището.

BREAKING: Roger Federer is the 🐐 on the golf course too, as confirmed by our source, Carlos Alcaraz 😜 pic.twitter.com/Ger9UhkZlm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

„Толкова е красиво, колкото и тенисът му“, каза Алкарас за голф уменията на стилния бивш номер едно в света. „Не съм изненадан. Невероятно е. Всичко, което прави, го прави със стил, наистина красиво. На голф игрището е красив замах. Играе наистина добре“, каза Алкарас.

Докато Алкарас има по-дълъг път на голф игрището, Федерер го направи изненадващо бързо, след като се оттегли от тениса през 2022 година. „Мисля, че играе от две години и нивото му е наистина добро. Играя пет и той вече ме побеждава. Боли, да", призна младият испанец.

Алкарас, който се изправя срещу 32-ия поставен французин Корентен Муте, като ще продължи опита си да стане най-младият мъж, който е спечелил всички турнири от Големия шлем в кариерата си. Той смята, че винаги ще има време за голф. "Не знам какво предстои утре, трябва да говоря с екипа си. Вероятно ще тренирам малко, тъй като искам да бъда по-добър в следващия рунд, но голф игрищата ме чакат", завърши той.