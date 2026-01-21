Медведев приема класирането си за положителен напредък

Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис през 2021 година Даниил Медведев гледа на достигането си до третия кръг на Откритото първенство на Австралия като положителен напредък, пише агенция АП.

11-ият поставен руснак се наложи над Кентен Алис (Франция) с 6:7(9), 6:3, 6:4, 6:2 и ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан в следващия си двубой в Мелбърн.

„Мисля, че представянето ми можеше да е по-добро, но победата си е победа“, каза той и продължи:

„Миналата година на турнирите от Големия шлем, когато съперниците играеха добре срещу мен, имах проблеми, така че съм щастлив, че успях да обърна хода на мача и да спечеля.“

Медведев не скри, че очаква с нетърпение срещата с Марожан и добави: „Трябва да възстановя увереността си стъпка по стъпка.“

