Германия ще се бори северната комбинация да остане част от олимпийската програма

Германският олимпийски комитет (DOSB) ще продължи да се бори за оставането на северната комбинация в програмата на Зимните игри, съобщава ДПА.

Членът на Борда директорите на DOSB Олаф Табор изказа безрезервна подкрепата за спорта, който комбинира ски скокове и ски бягане.

Дисциплината ще бъде част от Игрите в Милано-Кортина единствено при мъжете, след като северната комбинация при жените не беше включена в програмата.

Международният олимпийски комитет (МОК) се стреми към равнопоставеност между половете за следващите Игри през 2030 във Франция, а това може да означава премахването на надпреварата при мъжете, ако жените не получат възможност да се състезават.

„Ние също бяхме изненадани, че жените не бяха включени, както в останалите олимпийски спортове“, заяви Олаф Табор, цитиран от ДПА.

Германецът добави, че ако северната комбинация при жените стане част от Олимпийските игри, това би добавило стойност на събитието. По-късно тази година се очаква да бъде взето официално решение за бъдещето на спорта, който е част от програмата на Зимните игри от 1924 година.

Германия е втората най-успешна страна в историята на северната комбинация на Олимпиада с 27 медала, включително 12 златни. Норвегия заема първото място с 13 златни от общо 32.

Бундестимът ще участва на Игрите в Италия с отбор, включващ настоящия световен шампион Винценц Гайгер и Йоханес Ридзек, като и двамата вече са печелили олимпийско злато. Надпреварата при мъжете започва на 11 февруари.