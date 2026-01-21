Сабаленка: За момент си помислих “Какво да правя?”

Шампионката в турнира през 2023 и 2024 година и №1 в света Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия след победа над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1.

Беларускинята започна ударно и поведе с 5:0, но последва добър период за 702-ата в класацията на WТА Баи, която успя да върне единия от пробивите и да намали до 3:5. Сабаленка бързо се възстанови и с нова серия от пет поредни гейма си гарантира успеха.

“Коварна съперничка, притисна ме в първия сет и за момент си помислих: “Какво да правя?” Тя играе много силно. Много съм щастлива, че успях да затворя този сет, мисля, че това ми даде малко повече увереност, че съм на прав път, че играта ми е на необходимото ниво. Фокусирана съм да вървя стъпка по стъпка. Винаги има малко място за подобрение, но съм доволна, че не изпуснах този мач и бях достатъчно концентрирана в трудните моменти. Казвах си: “Добре си, просто продължавай да се бориш, продължавай да опитваш и се радвам, че го направих добре.“, каза Сабаленка.

Championship standards on show.



Aryna Sabalenka dominates the second set to move past Bai 6-3 6-1. She advances to the third round at #AO26. pic.twitter.com/lGWP6OoXYF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Тя ще играе в третия кръг срещу състезаващата се за Австрия Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Радукану (Великобритания) със 7:6(3), 6:2.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Радукану на три пъти имаше пробив аванс в първия сет, като при 5:4 дори сервираше за успеха в него, но не се възползва. В тайбрека Потапова поведе с 5:2 точки, за да поведе в резултата, а във втория сет тя дръпна с 5:1 гейма и до края нямаше проблеми.

Potapova ends Raducanu's #AO26 campaign and is through to the third round ⏭️ pic.twitter.com/MxI9wLLF2c — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Поставената под номер 3 Коко Гоф (САЩ) победи убедително сръбкинята Олга Данилович с 6:2, 6:2 за 78 минути и също продължава напред.

Данилович беше елиминирала Винъс Уилямс в първия кръг, но шансовете ѝ да се справи с още една американска шампионка от Големия шлем изглеждаха малки само след 22 минути на корта, когато тя изостана с 0:5 гейма, а малко по-късно сдаде първия сет. Във втората част играта не се промени особено и Гоф продължи да доминира, за да си осигури среща в третия кръг със сънародничката си Баптист, която отстрани преминалата през квалификациите представителка на домакините Сторм Хънтър също с убедителното 6:1, 6:2 за малко повече от час.

Coco Gauff doing what she does best in style 🩰😏 pic.twitter.com/gKCU90ninv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026

Туркинята Зейнеп Сьонмез за първи път ще играе в третия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като надделя над унгарката Ана Боднар с 6:2, 6:4. 23-годишната квалификантка Сьонмез изравни най-доброто си представяне в турнирите от Шлема от „Уимбълдън“ през миналия сезон.

Следващата съперничка на туркинята ще бъде Юлия Путинцева (Казахстан), която се справи без особени затруднения с французойката Елза Жакмо с 6:1, 6:2.