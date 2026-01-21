Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

Проливен дъжд обърка програмата на Откритото първенство на Австралия. След заплахата за валежи през целия ден, небето най-накрая се отвори около 21:00 часа местно време и играта на “Мелбърн Парк” бе спряна.

Това включва шест мача от втория кръг. Преди прекратяването им 3-ият в схемата при мъжете Александър Зверев (Германия) си размени по един сет с французина Александър Мюлер, а третия поведе с 4:2, фаворитът на домакините и поставен под №6 Алекс де Минор дръпна с 2-0 сета срещу сърбина Хамад Меджедович, а 29-ият в схемата Франсис Тиафо има преднина от 2:1 в първия сет срещу аржентинеца Франсиско Комесана. Поставеният под №26 Камерън Нори от своя страна с поведе 2-1 сета срещу Емилио Нава (САЩ), а в четвъртия се стигна до оспорван тайбрек, но дъждът стана причина за прекратяването му при 4:3 точки за британеца.

При жените 7-ата Джазмин Паолини водеше с 4:1 в първата част срещу Магдалена Фрех, а 19-ата Каролина Мухова и Алисия Паркс си размениха по един сет преди дъждът да прекъсне играта им при резултат 4:2 за Мухова в третия.