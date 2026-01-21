Популярни
Дъжд прекрати мачовете на Australian Open
Дъжд прекрати мачовете на Australian Open

Проливен дъжд обърка програмата на Откритото първенство на Австралия. След заплахата за валежи през целия ден, небето най-накрая се отвори около 21:00 часа местно време и играта на “Мелбърн Парк” бе спряна.

Това включва шест мача от втория кръг. Преди прекратяването им 3-ият в схемата при мъжете Александър Зверев (Германия) си размени по един сет с французина Александър Мюлер, а третия поведе с 4:2, фаворитът на домакините и поставен под №6 Алекс де Минор дръпна с 2-0 сета срещу сърбина Хамад Меджедович, а 29-ият в схемата Франсис Тиафо има преднина от 2:1 в първия сет срещу аржентинеца Франсиско Комесана. Поставеният под №26 Камерън Нори от своя страна с поведе 2-1 сета срещу Емилио Нава (САЩ), а в четвъртия се стигна до оспорван тайбрек, но дъждът стана причина за прекратяването му при 4:3 точки за британеца.

При жените 7-ата Джазмин Паолини водеше с 4:1 в първата част срещу Магдалена Фрех, а 19-ата Каролина Мухова и Алисия Паркс си размениха по един сет преди дъждът да прекъсне играта им при резултат 4:2 за Мухова в третия.

