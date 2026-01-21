ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

Лагерът на ЦСКА в Турция ще завърши без нови футболисти, съобщава „Тема Спорт“. Червените проявиха безпрецедентна активност на селекционния фронт след края на есенния полусезон и осигуриха цели 6 нови попълнения на Христо Янев при заминаването за Анталия – халфовете Исак Соле и Макс Ебонг, крилата Лео Перейра и Алехандро Пиедраита, левия защитник Андрей Йорданов и вратаря Димитър Евтимов. В последните седмици клубът работи усилено и за привличането на централен защитник, като целта беше той да пристигне още на лагера в Белек. Това обаче няма да се случи и ЦСКА ще сложи край на селекцията след прибирането на отбора в България.

Трансферният прозорец у нас затваря след повече от месец – на 24 февруари, но в същото време първият официален мач на червените за годината е след малко повече от две седмици. Тимът, воден от Янев, посреща Арда на 6 февруари, петък, от 17:45 ч. В Борисовата градина се надяват, че за този мач старши треньорът ще разполага с мощен и висок централен защитник, който да увеличи качеството и конкуренцията в дефанзивния вал.