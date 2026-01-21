Треньорът на Спортинг: Залогът беше огромен, но издържахме

Наставникът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш беше много щастлив след победата над Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионската лига.

„Трябваше да осъзнаем добре кой е срещу нас на терена. Това е велик отбор. Що се отнася до нас, през второто полувреме се коригирахме. Застанахме по-здраво на краката си и успяхме по-често да извеждаме Жени Катамо", сподели Боржеш.

"Залогът беше огромен и нямам думи да опиша колко много тези момчета заслужиха да победят и да запишат имената си в историята", изтъкна специалистът.

„Оставаме непобедени у дома. Победихме европейския шампион, но това не зачерква всички останали мачове, които изиграхме в Шампионската лига. Ние сме сред най-добрите, борим се с тях и това е важно за нас“, заяви още Руи Боржеш.

Снимки: Gettyimages