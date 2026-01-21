Олимпийската вицешампионка Александра Трусова никога не е имала намерение да слага край на кариерата си

Сребърната олимпийска медалистка по фигурно пързаляне Александра Трусова никога не е възнамерявала да се оттегля от спорта. Това обяви тя в своя YouTube канал.

„Никога не съм се оттегляла. За да се върнеш, трябва да се откажеш, но аз никога не го направих, поради което никога не обявих края на кариерата си. Винаги съм знаела, че няма просто да кажа, че съм приключила. Не знам защо, много хора правят това, но аз никога не съм възнамерявала да го направя. Никога не бих могла просто да кажа, че съм приключила“, заяви Трусова.

„Без значение колко пъти съм се състезавала, никога не съм си мислила, че това е всичко, че никога повече няма да се състезавам. Е, може би след Олимпиадата. Но след Олимпиадата не се брои - тогава е плод на емоциите. Имах различни контузии. Първо проблем с гърба, след това с бедрото“, добави тя.

Александра Трусова ще се завърне на леда през новия сезон

Фигуристката каза, че е планирала да се състезава на първенството на Русия през 2023 година.

„Подготвих се, изготвих програмите си. И когато попитах дали мога да се състезавам, ми казаха „не“, защото не съм минала през селекцията“, обясни спортистката, цитирана от ТАСС.

Трусова е на 21 години. Тя е сребърна медалистка от Олимпийските игри в Пекин 2022, бронзова от Световното първенство през 2021-а и има сребро и бронз от шампионати на Европа. Александра Трусова сключи брак с фигуриста Макар Игнатов и на 6 август 2025 година роди своя син.