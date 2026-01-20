205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

Популярни
205 мъже и 60 жени от 42 клуба ще стартират на Сържавния личен шампионат по свободна борба в Сливен. Схватките започват във вторник, 20 януари, от 10:00 часа в зала "Васил Левски".  

На тепиха ще излязат много от националите състезатели - Ивайло Тисов (57 кг), Калоян Атанасов (70), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (97), Георги Иванов и Ален Хубулов (125).

В категория до 65 кг са заявени Микяй Наим, брат му Денис Наим, както и Шамил Мамедов, който по-рано през годината получи разрешение да се състезава за България, съобщават от БФ Борба. 

При жените ще стартира световната вицешампионка Юлияна Янева (68 кг).

