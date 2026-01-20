Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки в Уестън

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Габриела Вилар отстъпиха пред поставените под номер 3 в схемата американки Хана Чан и Виктория Ху с 3:6, 3:6 за 73 минути на корта.

Каратанчева и Вилар пропиляха аванс от 3:1 в първия сет, а във втората част три пъти не успяха да удържат подаването си и загубиха мача.

На сингъл българката е поставената под номер 7 в схемата и първата й съперника ще бъде квалификантката Кристина Возняк (Украйна).

Снимки: Imago