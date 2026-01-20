Популярни
  4. Сейбън Лий: Тук играя много повече и получавам шансове

Сейбън Лий: Тук играя много повече и получавам шансове

  • 20 яну 2026 | 22:49
  • 236
  • 0

Гардът на Анадолу Ефес Сейбън Лий направи впечатляващ мач срещу Апоел Тел Авив в среща от 23-ия кръг на Евролигата в "Арена София". Новото попълнение на турския гранд, доскоро съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, вкра 20 точки, но тимът му загуби с 66:71 от лодера в класирането.

- Имахме спадове в представянето в защита. В атака лично за себе си мисля, че можех да взема по-добри решения, но част след част правехме едни и същи неща, които ни дадоха преднина.

17 Апоел Тел Авив 71:66 Анадолу Ефес II

- Лично ти направи поредно страхотно представяне. За трети път в първите си четири мача за Ефес игра превъзходно. Каква е разликата тук в ставнение с Олимпиакос, където игра в началото на сезона?

6 Апоел Тел Авив 71:66 Анадолу Ефес I

- Тук играя много повече и получавам шансове, но правя всичко, което мога, за да печели отборът.

- Колко уверен си в амбициите на тима за участие в плейофите от тази трудна позиция, каквато е в момента?

- Аз лично съм много уверен. Те (Апоел) са страхотен отбор, когато играем срещу топ отборите в Лигата нещата се свеждат до дребните детайли и изпълнения.

- Какво мислиш за факта, че от състава ви липсват ключови играчи като Венсан Порие и други и дълбочината в отбора се губи. Смяташ ли, че когато липсващите се завърнат ще сте в по-добра позиция?

- Да, определено ни липсват всички тези играчи, но съм спокоен и с момчетата, които са на разположение. Не можем да използваме това нещо като извинение, че не сме успели да спечелим, но определено се надявам отсъстващите да се завърнат.

Снимки: Sportal.bg

