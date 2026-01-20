Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте късните мачове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Имаме план за Мусиала, но той може да се промени

Компани: Имаме план за Мусиала, но той може да се промени

  • 20 яну 2026 | 22:17
  • 397
  • 0
Компани: Имаме план за Мусиала, но той може да се промени

Байерн (Мюнхен) има план за това как да интегрира Джамал Мусиала към тима. Това каза старши треньорът Венсан Компани преди двубоя с белгийския Роял Юнион СЖ от Шампионската лига.

Мусиала направи завръщането си в игра в събота при успеха с 5:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. Това бе първи мач за германския национал от лятото насам, когато счупи глезена си по време на Световното клубно първенство в САЩ. Компани обаче не разкри дали и колко игрово време ще даде на юношата на Челси в предстоящия двубой.

"След всяка тренировка водим разговори с медицинския екип. Засега са минали само три дни от мача в Лайпциг. Подхождаме много внимателно. Имаме план за него, но той може да се промени. Дали той ще играе 10 минути? 20 минути? Дали има болки? Всичко зависи от това", каза Компани.

Белгиецът ще може да разчита и на един от най-опитните в състава - полузащитника Йошуа Кимих, който доскоро също лекуваше контузия.

"Днес той проведе много добра тренировка. Мисля, че е в състояние да играе утре, но ще видим кой ще бъде титуляр", добави Компани.

Два кръга преди края на основната фаза на Шампионската лига Байерн заема второ място в класирането с 15 точки, но германският гранд все още не си е гарантирал и на теория мястото в топ 8, което осигурява класиране за осминафиналите.

"Искаме да се класираме още утре, защото сме близо и защото го заслужаваме с играта си до момента. Постигането на място в топ 8 е изключително трудно, но хората го подценяват. Затова искам да го постигнем", каза още наставникът на Байерн.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Брюж срази Кайрат и продължава да мечтае за плейофите в ШЛ

Брюж срази Кайрат и продължава да мечтае за плейофите в ШЛ

  • 20 яну 2026 | 19:41
  • 1809
  • 0
Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

Два отбора от Ла Лига проявяват интерес към Петко Христов

  • 20 яну 2026 | 19:25
  • 9550
  • 5
Изигра се първият мач от програмата в ШЛ за тази вечер

Изигра се първият мач от програмата в ШЛ за тази вечер

  • 20 яну 2026 | 19:15
  • 21844
  • 2
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 18066
  • 55
Рома отправи оферта за двама от Тотнъм

Рома отправи оферта за двама от Тотнъм

  • 20 яну 2026 | 18:35
  • 3507
  • 0
Росиниър потвърди, че е върнал Дисаси и е говорил със Стърлинг

Росиниър потвърди, че е върнал Дисаси и е говорил със Стърлинг

  • 20 яну 2026 | 18:05
  • 2851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 130440
  • 41
Интер 1:2 Арсенал, Жезус с втори гол изведе "артилеристите" отново напред

Интер 1:2 Арсенал, Жезус с втори гол изведе "артилеристите" отново напред

  • 20 яну 2026 | 21:59
  • 4095
  • 7
Реал Мадрид 3:0 Монако, гол на Мастантуоно

Реал Мадрид 3:0 Монако, гол на Мастантуоно

  • 20 яну 2026 | 22:03
  • 5344
  • 23
Спортинг 0:0 ПСЖ, много пропуски на парижани

Спортинг 0:0 ПСЖ, много пропуски на парижани

  • 20 яну 2026 | 22:00
  • 3549
  • 1
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 18066
  • 55
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 10459
  • 2