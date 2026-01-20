Компани: Имаме план за Мусиала, но той може да се промени

Байерн (Мюнхен) има план за това как да интегрира Джамал Мусиала към тима. Това каза старши треньорът Венсан Компани преди двубоя с белгийския Роял Юнион СЖ от Шампионската лига.
Мусиала направи завръщането си в игра в събота при успеха с 5:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. Това бе първи мач за германския национал от лятото насам, когато счупи глезена си по време на Световното клубно първенство в САЩ. Компани обаче не разкри дали и колко игрово време ще даде на юношата на Челси в предстоящия двубой.
"След всяка тренировка водим разговори с медицинския екип. Засега са минали само три дни от мача в Лайпциг. Подхождаме много внимателно. Имаме план за него, но той може да се промени. Дали той ще играе 10 минути? 20 минути? Дали има болки? Всичко зависи от това", каза Компани.
Белгиецът ще може да разчита и на един от най-опитните в състава - полузащитника Йошуа Кимих, който доскоро също лекуваше контузия.
"Днес той проведе много добра тренировка. Мисля, че е в състояние да играе утре, но ще видим кой ще бъде титуляр", добави Компани.
Два кръга преди края на основната фаза на Шампионската лига Байерн заема второ място в класирането с 15 точки, но германският гранд все още не си е гарантирал и на теория мястото в топ 8, което осигурява класиране за осминафиналите.
"Искаме да се класираме още утре, защото сме близо и защото го заслужаваме с играта си до момента. Постигането на място в топ 8 е изключително трудно, но хората го подценяват. Затова искам да го постигнем", каза още наставникът на Байерн.