Компани: Момчетата дадоха всичко от себе си

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани говори за смазващата победа с 5:1 над Лайпциг. След първото полувреме отборът от Мюнхен губеше с 0:1, но баварците за пореден път след нова година направиха фамозно завръщане.

„Лайпциг ни създаде много проблеми през първото полувреме. Те бяха очевидно по-силни. Усещаше се сякаш бяха два пъти по-добри от нас. Губихме много дуели, те печелеха топката в центъра на терена, а и бяха добри по фланговете.

Vincent Kompany on Manuel Neuer and on where he feels his Bayern team is at: 'We enjoy being with each other. Even in the bad moments we stay really unified'



🎙️ @archiert1, @Hitz_the_Hammer

pic.twitter.com/7XlRZHQR3i — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 17, 2026

Но втората половина – о, Боже мой! Момчетата дадоха всичко от себе си. Избягахме шест километра повече. Беше манталитет от старата школа: печелиш битки, бягаш и продължаваш напред. Не се страхувахме и дадохме всичко от себе си“, каза Компани.