  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Компани: Момчетата дадоха всичко от себе си

Компани: Момчетата дадоха всичко от себе си

  • 18 яну 2026 | 06:17
  • 320
  • 0

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани говори за смазващата победа с 5:1  над Лайпциг. След първото полувреме отборът от Мюнхен губеше с 0:1, но баварците за пореден път след нова година направиха фамозно завръщане.

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

„Лайпциг ни създаде много проблеми през първото полувреме. Те бяха очевидно по-силни. Усещаше се сякаш бяха два пъти по-добри от нас. Губихме много дуели, те печелеха топката в центъра на терена, а и бяха добри по фланговете.

Но втората половина – о, Боже мой! Момчетата дадоха всичко от себе си. Избягахме шест километра повече. Беше манталитет от старата школа: печелиш битки, бягаш и продължаваш напред. Не се страхувахме и дадохме всичко от себе си“, каза Компани.

