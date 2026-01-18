Компани: Момчетата дадоха всичко от себе си

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани говори за смазващата победа с 5:1 над Лайпциг. След първото полувреме отборът от Мюнхен губеше с 0:1, но баварците за пореден път след нова година направиха фамозно завръщане.
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно
„Лайпциг ни създаде много проблеми през първото полувреме. Те бяха очевидно по-силни. Усещаше се сякаш бяха два пъти по-добри от нас. Губихме много дуели, те печелеха топката в центъра на терена, а и бяха добри по фланговете.
Но втората половина – о, Боже мой! Момчетата дадоха всичко от себе си. Избягахме шест километра повече. Беше манталитет от старата школа: печелиш битки, бягаш и продължаваш напред. Не се страхувахме и дадохме всичко от себе си“, каза Компани.