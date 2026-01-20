Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. В Германия очакват място в топ 3 по медали от Зимните олимпийски игри

  • 20 яну 2026 | 18:43
В Германия очакват място в топ 3 по медали от Зимните олимпийски игри

Германският олимпийски комитет изпраща своите състезатели с надежди те да завършат в топ 3 на класирането по медали на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо. Това заяви шефът на делегацията за Зимните олимпийски игри Олаф Табор на пресконференция във вторник.

"Германия си остава спортна нация", каза Табор при обявяването на списъка от 183-ма атлети, които ще представят Бундестима на Игрите от 6 до 22 февруари.

Генералният секретар на БОК Данаил Димов: Имаме надежда за медали
Той изрази надежди, че спортистите ще спечелят поне подобен брой медали като този в Пекин преди четири години, когато Германия взе 27 отличия, включително 12 титли и бе изпреварена само от Норвегия и Русия. В по-смелите си мечти Табор си пожела успехи като тези в Игрите в Пьончан през 2018 година, когато Германия завърши на второ място по медали след Норвегия с 31 медала, включително 14 златни.

Най-големи очаквания има към представителите в шейните и бобслея, както и в северната комбинация. Табор посочи като потенциални шампиони още сноубордистката Рамона Терезия Хофмайстер, която през миналата седмица записа победи в Бад Гащайн и Банско, както и скиорката Ема Айхер. В биатлона с най-големи шансове за медал е Франциска Пройс.

1,5 милиона евро е бюджетът на БОК за 2026, пари няма
Изненадващо или не в тима на Германия за Олимпиадата не попаднаха двукратните олимпийски шампиони в шейните Паул Губиц и Ханес Орламундер, както и многократният световен шампион в ски скока Карл Гайгер, които през този сезон не се намират във форма.

Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано-Кортина 2026
