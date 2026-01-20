Генералният секретар на БОК Данаил Димов: Имаме надежда за медали

Изпълнителният директор на Българския олимпийски комитет (БОК) Данаил Димов не скри надеждите си за спечелване на медали от българските спортисти на предстоящата зимна Олимпиада в Милано-Кортина 2026.

Изпълкомът на БОК днес на свое заседание утвърди олимпийската делегация на страната, в която влизат 20 състезатели, за Игрите от 6 до 22 февруари в Италия.

„Особено щастлив съм, че въпреки цялото трудно положение, успяхме да стигнем дотук и то в момент, когато имаме може би най-добрата делегация за последните 20 години в зимните спортове. Наистина има надежда за медали и всички ще стискаме палци на нашите спортисти. Ние се постарахме и това е нашият призив – да се фокусираме върху положителните моменти. Нека да мине Олимпиадата, дано да имаме поводи за радост. След това отново ще се занимаем с проблемите. Те няма да свършат, няма да избягат. Но нека се концентрираме върху позитивното.“, заяви Димов.

Снимки: Startphoto