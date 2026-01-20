Популярни
  3. Володя Златев: Имам чувството, че тази Олимпиада ще ни донесе много радост

  • 20 яну 2026 | 18:31
  • 434
  • 1
Шефът на българската олимпийска мисия за зимните Игри в Милано-Кортина 2026 Володя Златев не скри оптимизма си за представянето на родните спортисти на Олимпиадата от 6 до 22 февруари в Италия.

„В българския олимпийски отбор има изключително настроение. Млади състезатели, изключително интелигентни, добре подготвени. Имам чувството и аз, и целият екип, че тази Олимпиада ще ни донесе много радост по начина, по който тръгват състезателите. Дай Боже да са здрави, дай Боже да реализират спортните цели. Естествено, и доза късмет е необходима в спорта. Но сме амбицирани за постигане на много добри резултати, което ще ни направи щастливи с оглед на усилията, които полагат състезатели и треньори“, заяви Златев.

„Олимпиадата е голямо предизвикателство, тъй като нашата основна делегация е базирана в градчето Антерселва, което е на 5 часа път с кола от Милано, където ще е откриването на Игрите, но правилата са такива, че където е най-голямата част от делегацията, там е базирана и олимпийската мисия. Последните девет месеца г-жа Лечева и екипът неуморно работихме в посока да се обезпечи участието на нашите състезатели, защото и пред Международния олимпийски комитет, и пред Европейския легитимното ръководство е избраното на 19 март, т. е. с бюджет или без бюджет ние не трябваше да спираме работа. Заедно със скромния екип, с който разполагаме, стигнахме до положителен завършек, чиято еманация беше вчерашният прием при посланика на Република Италия в България“, каза още той.

