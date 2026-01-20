Пешич разкри защо Спенсър Динуиди си е тръгнал от Байерн Мюнхен

Трансферът на Спенсър Динуиди в Байерн беше едно от най-обсъжданите събития в европейския баскетбол. Присъствието му в баварския отбор обаче се оказа краткотрайно, а треньорът на германския тим Светислав Пешич разкри причините за "развода".

Според Пешич, напускането на играча не е било свързано със спортни въпроси, а със сериозни лични проблеми. Опитният гард изигра 9 мача в Евролигата с екипа на Байерн, като записваше средно по 11.7 точки, 2.9 асистенции и 2 борби.

"Съпругата му дойде в Мюнхен за Коледа, но трябваше веднага да се върне заради болест на баща ѝ. След това той трябваше да напусне заради болест на майка му. Всичко се случи в рамките на два дни. Той трябваше да си тръгне", обясни легендарният сръбски специалист.

Снимки: Imago