Мони Николов: Чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук, е да играя волейбол

Световният вицешампион с България Симеон Николов, който през този сезон се състезава за Локомотив (Новосибирск), говори пред подкаста на кондиционния треньор Венислав Наумов.

"Добре съм, чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук е да играя волейбол, случва за сега и не мога да се оплача!”, заяви Мони Николов.

“Преди 12 години, когато реших, че искам да се занимавам сериозно с волейбол, бях най-обикновено дете, което отива на училище и чака да се прибере, за да може да играе на компютъра и да излиза навън с приятели. Тогава осъзнах, че искам да бъда като баща ми. Искам да бъда като брат ми. Искам да бъда волейболист и да съм нещо в живота”, добави Симеон Николов пред Венислав Наумов, който дълги години бе кондиционния треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже, а сега работи заедно с 19-годишният разпределител и в Локомотив (Новосибирск).

“Така е. Факт е, че съм живял в 5 различни държави заради баща ми. Когато той си сменяше отбора с него се местеше и цялото ни семейство. Имах прекрасно детство!”, добави Мони Николов.

“Когато се върнахме в България ме наричаха: “Син на баща си! Връзкар!” Аз не се афектирах от това, но беше гадно за баща ми! Излизаха коментари, че играя в Левски заради него, е играя в националния отбор заради него. Интересното е, че вече такива коментари няма. Така че явно сме на прав път”, спомня си юношата на Левски София.

“Това, че баща ми е Владо Николов със сигурност ми е помагало - много, много, много! Повече от колкото ми е пречило. Той ми беше треньор, беше ми и ментор в къщи. Имам чувството, че той е живял 3 живота в едно. Толкова много опит има като човек. Не ми тежеше! Аз даже напъвах, за да може той да се гордее с мен, за да се опитам името Николов наследство да има. Това ми даваше още стимул!”, категоричен е Симеон Николов.