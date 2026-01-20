Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов: Чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук, е да играя волейбол

Мони Николов: Чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук, е да играя волейбол

  • 20 яну 2026 | 16:39
  • 1071
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов, който през този сезон се състезава за Локомотив (Новосибирск), говори пред подкаста на кондиционния треньор Венислав Наумов.

"Добре съм, чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук е да играя волейбол, случва за сега и не мога да се оплача!”, заяви Мони Николов.

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

“Преди 12 години, когато реших, че искам да се занимавам сериозно с волейбол, бях най-обикновено дете, което отива на училище и чака да се прибере, за да може да играе на компютъра и да излиза навън с приятели. Тогава осъзнах, че искам да бъда като баща ми. Искам да бъда като брат ми. Искам да бъда волейболист и да съм нещо в живота”, добави Симеон Николов пред Венислав Наумов, който дълги години бе кондиционния треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже, а сега работи заедно с 19-годишният разпределител и в Локомотив (Новосибирск).

“Така е. Факт е, че съм живял в 5 различни държави заради баща ми. Когато той си сменяше отбора с него се местеше и цялото ни семейство. Имах прекрасно детство!”, добави Мони Николов.

“Когато се върнахме в България ме наричаха: “Син на баща си! Връзкар!” Аз не се афектирах от това, но беше гадно за баща ми! Излизаха коментари, че играя в Левски заради него, е играя в националния отбор заради него. Интересното е, че вече такива коментари няма. Така че явно сме на прав път”, спомня си юношата на Левски София.

“Това, че баща ми е Владо Николов със сигурност ми е помагало - много, много, много! Повече от колкото ми е пречило. Той ми беше треньор, беше ми и ментор в къщи. Имам чувството, че той е живял 3 живота в едно. Толкова много опит има като човек. Не ми тежеше! Аз даже напъвах, за да може той да се гордее с мен, за да се опитам името Николов наследство да има. Това ми даваше още стимул!”, категоричен е Симеон Николов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

  • 20 яну 2026 | 13:11
  • 642
  • 0
Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

  • 20 яну 2026 | 12:52
  • 7660
  • 9
Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

  • 20 яну 2026 | 12:23
  • 3150
  • 1
Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

  • 20 яну 2026 | 11:46
  • 1475
  • 0
Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

  • 20 яну 2026 | 11:15
  • 704
  • 1
Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

  • 19 яну 2026 | 18:25
  • 2010
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17346
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33132
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33857
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5406
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43524
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121557
  • 41