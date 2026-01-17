Популярни
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №16

  • 17 яну 2026 | 18:51
  • 193
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) записаха 16-а победа в Суперлигата на Русия.

Воденият от Пламен Константинов тим се наложи трудно като гост над Газпром-Югра в Сургут с 3:1 (22:25, 39:27, 25:20, 25:21).

Симеон Николов игра цял мач и имаше основен принос за успеха.

Мони Николов реализира по уникален начин последната точка във втората част за 39:37, след като пусна топката в полето на противника.

Така Локомотив е второ във временното класиране с актив от 47 точки (16 победи, 3 загуби).

