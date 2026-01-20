Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

  • 20 яну 2026 | 13:11
  • 316
  • 0

Купата на България по волейбол с Нефтохимик е по-специална за мен, заяви пред официалния клубен сайт централният блокировач на бургаския тим Венцислав Рагин. В неделя в Самоков 33-годишният софиянец спечели четвъртия национален трофей в кариерата си. Преди триумфа с "нефтохимиците" той взе Купата на страната веднъж с Добруджа и два пъти с Хебър.

„Този триумф е по-специален, защото дойде след много труден период и с отбор, който наистина се изгради като колектив. Усещането беше по-емоционално, защото всеки даде максимума от себе си“, посочва Рагин.   На въпрос кога е усетил, че отборът ще вдигне трофея, той отговаря: „Честно казано, не беше в един конкретен момент. По-скоро постепенно, с всеки изигран мач. След първата победа усетих, че отборът е изключително концентриран и уверен, а това ми даде вътрешно усещане, че можем да стигнем до края“.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Той посочва, че в критичните моменти си е проличал характерът на тима.

„Критичните моменти бяха, когато изоставахме и трябваше бързо да реагираме. Именно тогава си пролича характерът на отбора - не изпадахме в паника, а останахме дисциплинирани и вярвахме в това, което правим. Отдавам наваксването на разлика в точките на спокойствието и добрата комуникация на терена. Знаехме, че дори да изоставаме, играта ни работи. Просто продължавахме да изпълняваме задачите си“, обръща внимание центърът.

   Рагин говори и за предстоящия мач в петък от 13-ия кръг на шампионата на страната срещу родния му тим Славия. „

Определено се вълнувам. Славия винаги ще заема специално място в сърцето ми. Първият ми спомен е свързан с първите тренировки и мачове - мястото, където направих първите си сериозни стъпки във волейбола“, призна той.

