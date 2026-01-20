Хонда представи официално задвижващата система на Астън Мартин

Японският производител Хонда официализира завръщането си като доставчик на задвижващи системи във Формула 1 с представянето на двигателя, който ще задвижва колите на Астън Мартин.

Хонда се оттегли от спорта в края на 2021 година, но след това продължи да партнира на Ред Бул, но не като официален доставчик. Сега обаче Хонда се завръща пълноценно във Формула 1 с Астън Мартин, чиито автомобили ще бъдат задвижвани от RA626H.

По спецификация тези нови задвижващи системи отново включва 1.6-литров V6 двигател с вътрешно горене с турбо компресор и хибриден елемент. Голямата промяна спрямо предходните задвижващи системи е свързана с електрическото задвижване, което сега е опростено като дизайн чрез премахването на MGU-H елемента, съответно е малко по-евтино, но и много по-мощно. В момента разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и електромотора трябва да бъде 50/50, след като досега беше приблизително 70/30.