  2. Берое
  3. Трансферният прозорец в България отвори - един елитен отбор е с тежки забрани

Трансферният прозорец в България отвори - един елитен отбор е с тежки забрани

  • 20 яну 2026 | 09:21
  • 3296
  • 4

Днес отваря трансферният прозорец в България. От 20 януари до 24 февруари родните тимове ще могат да регистрират нови футболисти.

Любопитно е, че един отбор има цели четири забрани за привличане на нови футболисти. Берое е наказан от ФИФА да не може да взима нови играчи и към момента не може да регистрира попълненията си. Заралии имат малко повече от месеца да изчистят дълговете си, за да могат да използват нови футболисти или в противен случай ще трябва да доиграват сезона с наличните.

Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое
Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое

Със забрани доскоро бяха още тимовете на Ботев (Пловдив), Ботев (Враца) и Спартак (Варна), но всички те успяха да погасят задълженията си преди отварянето на прозореца.

