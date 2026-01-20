Трансферният прозорец в България отвори - един елитен отбор е с тежки забрани

Днес отваря трансферният прозорец в България. От 20 януари до 24 февруари родните тимове ще могат да регистрират нови футболисти.

Любопитно е, че един отбор има цели четири забрани за привличане на нови футболисти. Берое е наказан от ФИФА да не може да взима нови играчи и към момента не може да регистрира попълненията си. Заралии имат малко повече от месеца да изчистят дълговете си, за да могат да използват нови футболисти или в противен случай ще трябва да доиграват сезона с наличните.

Със забрани доскоро бяха още тимовете на Ботев (Пловдив), Ботев (Враца) и Спартак (Варна), но всички те успяха да погасят задълженията си преди отварянето на прозореца.