Седем български стрелци ще участват на силен турнир в Мюнхен

  • 20 яну 2026 | 01:35
  • 168
  • 0
Българските национални състезатели по спортна стрелба заминаха за престижния международен турнир в Мюнхен, Германия.

В надпреварата на пневматично оръжие ще участват на пистолет: Антонета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Самуил Донков, Кирил Киров и на пушка Антон Ризов и Георги Канев. С тях отпътуваха треньорите Стоян Стаменов, Борис Димитров и Владислав Манев.

По традиция турнирът в Мюнхен през месец януари събира елита на европейската и световната спортна стрелба. Стартовете са във вторник, сряда и четвъртък, като състезателите ще стрелят по два пъти в основните упражнения на 10 метра. 

В петък, 23 януари, българската делегация се прибира обратно.

Снимка: Български стрелкови съюз

