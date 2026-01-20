Седем български стрелци ще участват на силен турнир в Мюнхен

Българските национални състезатели по спортна стрелба заминаха за престижния международен турнир в Мюнхен, Германия.

В надпреварата на пневматично оръжие ще участват на пистолет: Антонета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Самуил Донков, Кирил Киров и на пушка Антон Ризов и Георги Канев. С тях отпътуваха треньорите Стоян Стаменов, Борис Димитров и Владислав Манев.

Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

По традиция турнирът в Мюнхен през месец януари събира елита на европейската и световната спортна стрелба. Стартовете са във вторник, сряда и четвъртък, като състезателите ще стрелят по два пъти в основните упражнения на 10 метра.

В петък, 23 януари, българската делегация се прибира обратно.

Снимка: Български стрелкови съюз