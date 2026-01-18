Популярни
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

  • 18 яну 2026 | 15:41
  • 276
  • 0
Международният турнир Grand Prix София по спортна стрелба с пневматично оръжие, който се проведе в зала „Арена София“, приключи с последните две дисциплини днес.

Финалът на надпреварата бе поставен със състезанията за Суперкупата на пистолет и пушка, в които по регламент право на участие имаха състезатели от всички възрастови групи, обединени в основното упражнение на съответното оръжие.

В дисциплината пистолет носител на Суперкупата и златния медал стана Антоанета Костадинова. Сребърното отличие завоюва Николай Панов, а бронзовият медал остана за Кирил Киров.

На пушка след оспорван финал златото спечели Мариета Канева, втора се класира Теодора Боянова, а третото място и бронзовият медал заслужи Теа Илиева.

Всички медалисти на пистолет и пушка са национални състезатели на България

След края на церемонията по награждаването, треньорът на гръцкия национален отбор Никос Вудурис връчи почетен плакет с благодарност за добрата организация на спортния директор на Българския стрелкови съюз Иван Иванов.

