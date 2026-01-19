Мъжете и жените откриват спортния календар в борбата у нас

Мъжете и жените ще открият спортния календар в борбата у нас в Сливен на 20 януари, вторник. На държавния личен шампионат в Града на сините камъни се очакват най-добрите наши състезатели от всички клубове, които ще претендират за място в националния отбор. А след това и за участие на европейското първенство в Тирана, Албания през месец април. Във вторник е надпреварата при мъжете и жените в свободния стил. Стартът е от 10 часа в зала "Васил Левски". Финалите са в следобедните часове във вторник. В сряда на тепиха излизат класиците, стартът също е от 10 часа.

В следващите дни са схватките при момчетата и кадетите. На 22 са момчетата в свободния стил, а на 23-и - в класическия. На 24-и са кадетите и кадетките в свободния стил, а на 25-и - кадетите в класическия стил. За първи път първенството е на едно място за всички възрасти.