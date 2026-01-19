Атланта без Порзингис и Ризаше още поне седмица

Атланта Хоукс ще бъде без центъра Кристапс Порзингис и без крилото Закари Ризаше още поне една седмица, обявиха от тима. Двамата баскетболисти пропуснаха последните пет двубоя на "Ястребите" в Националната баскетболна асоциация. Порзингис е с проблеми в ахилеса на левия крак, докато Ризаше е с навехнато коляно на левия крак.

Без тях двамата Атланта записа две победи и три загуби във въпросните пет мача и е с общ баланс от 20 победи и 24 поражения в НБА.

През настоящия сезон 30-годишният Порзингис има по 17,1 точки, 5,1 борби и 2,7 асистенции средно на мач, докато показателите на Ризаше са 11,2 точки и 3,3 борби средно на мач.

Снимки: Gettyimages