Атланта без Порзингис и Ризаше още поне седмица

  • 19 яну 2026 | 23:07
Атланта без Порзингис и Ризаше още поне седмица

Атланта Хоукс ще бъде без центъра Кристапс Порзингис и без крилото Закари Ризаше още поне една седмица, обявиха от тима. Двамата баскетболисти пропуснаха последните пет двубоя на "Ястребите" в Националната баскетболна асоциация. Порзингис е с проблеми в ахилеса на левия крак, докато Ризаше е с навехнато коляно на левия крак.

Без тях двамата Атланта записа две победи и три загуби във въпросните пет мача и е с общ баланс от 20 победи и 24 поражения в НБА.

През настоящия сезон 30-годишният Порзингис има по 17,1 точки, 5,1 борби и 2,7 асистенции средно на мач, докато показателите на Ризаше са 11,2 точки и 3,3 борби средно на мач.

Снимки: Gettyimages

