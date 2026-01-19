Брайтън прати ганайско крило под наем в Чемпиъншип

Бирмингам Сити финализира договора на ганайското крило Ибрахим Осман под наем от Брайтън за остатъка от сезона. 21-годишният футболист, роден в Акра, идва на "Сейнт Андрюс" с временен контракт, след като Брайтън реши да си го върне след наема му в Оксер в Лига 1, където той изигра 16 мача и направи 2 асистенции.

Осман все още не е дебютирал в Премиър лийг за „чайките“, тъй като последните два сезона е под наем. Кампанията 2024/25 той прекара във Фейенорд, записвайки 22 участия в Ередизиви и отбелязвайки 3 гола.