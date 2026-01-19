Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Брайтън прати ганайско крило под наем в Чемпиъншип

Брайтън прати ганайско крило под наем в Чемпиъншип

  • 19 яну 2026 | 21:33
  • 347
  • 0
Брайтън прати ганайско крило под наем в Чемпиъншип

Бирмингам Сити финализира договора на ганайското крило Ибрахим Осман под наем от Брайтън за остатъка от сезона. 21-годишният футболист, роден в Акра, идва на "Сейнт Андрюс" с временен контракт, след като Брайтън реши да си го върне след наема му в Оксер в Лига 1, където той изигра 16 мача и направи 2 асистенции.

Осман все още не е дебютирал в Премиър лийг за „чайките“, тъй като последните два сезона е под наем. Кампанията 2024/25 той прекара във Фейенорд, записвайки 22 участия в Ередизиви и отбелязвайки 3 гола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

  • 19 яну 2026 | 19:31
  • 3006
  • 76
Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

  • 19 яну 2026 | 19:28
  • 1916
  • 7
Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

  • 19 яну 2026 | 18:20
  • 1676
  • 3
Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

  • 19 яну 2026 | 18:10
  • 634
  • 2
Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

  • 19 яну 2026 | 18:01
  • 7553
  • 8
Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

  • 19 яну 2026 | 17:31
  • 1947
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 3729
  • 49
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 24188
  • 259
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 17856
  • 25
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 36443
  • 27
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 27402
  • 27
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 32412
  • 40